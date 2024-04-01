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Украинские военные отметили угрозу применения баллистического вооружения

Украинские военные отметили угрозу применения баллистического вооружения

В части украинских областях объявили воздушную тревогу / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная ночь для украинцев.

Донецкая, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

В соответствующих областях объявлена воздушная тревога

Пока БПЛА не фиксируются.

Не оставляйте укрытие до отбоя.

Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались 31 марта 2024 около 16:00.

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