Украинские военные отметили угрозу применения баллистического вооружения

Идет очередная ночь для украинцев.
Донецкая, Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
В соответствующих областях объявлена воздушная тревога
Пока БПЛА не фиксируются.
Не оставляйте укрытие до отбоя.
Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались 31 марта 2024 около 16:00.
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