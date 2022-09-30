Украинские военные отминусовали 43 вражеских солдат и четыре танка

В течение боевого дня украинской авиацией нанесено 12 ударов по врагу.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 278 огневых задач, в том числе по нанесению поражения по командному пункту в Бериславском районе, по шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, в Дарьевке и Новой Кардашинке, дважды атаковано военной техники в Новой Каховке. Поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

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Отминусовано от вражеского войска 43 россиянина, 4 танка, крупнокалиберные гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», две самоходные пушки «Гиацинт-С», 2 реактивные системы залпового огня «Град», миномет 120 калибра, 5 единиц автобронетехники и один вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

Уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Ранее украинская разведка перехватила разговор оккупанта, который заявлял, что "нах и этого президента (Путина) надо снимать".

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