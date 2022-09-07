Украинские военные "отминусовали" 83 россиянина, пять танков и три склада боеприпасов врага

Украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в социальных сетях.

Подтвержденные потери врага составляют – 83 россиян, пять танков,

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки "Гиацинт-Б", три единицы автобронетехники.

Уничтожены три состава боеприпасов в Голой Пристани Томиной Балке и Снегиревке.

Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.

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