Украинские военные отправили на тот свет 17 россиян и уничтожили "Град"

Об этом сообщает оперативное командование «Юг»

Украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны — еще и в Каховском.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 220 огневых задач. Обеспечены потери врага в количестве: 17 россиян, реактивная система залпового огня «Град», танк, миномет, три единицы автобронетехники и три боеприпаса в Бериславском районе. Повреждены еще шесть бронированных автомобилей и два миномета.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые госучреждения.

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