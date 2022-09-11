Украинские военные отправили на тот свет 80 россиян и уничтожили девять танков

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Атакуя районы сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне, а также по результатам огневых поражений по позициям врага, обеспечены его потери в количестве 80 россиян, 9 танков, 17 единиц автобронетехники. -Б", беспилотного разведчика типа "Орлан-10".

Уничтожены три склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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