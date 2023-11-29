Украинские военные подарили Зеленскому часы, сделанные с элементами сбитой ракеты Х-555

Во время визита Зеленский говорил о ситуации в Черном море, усилении ПВО и защите "зернового коридора".

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с военным командованием в регионе и вручил государственные награды. Во время общения с военными они подарили главе государства настенные часы, сделанные из элементов сбитой российской крылатой авиационной ракеты Х-555.

Об этом идет речь на сайте президента.

Усиление ПВО

Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Одесса" Андрея Гнатова относительно общей оперативной ситуации и ведения боевых действий в рамках ответственности "Одессы". Было подробно обсуждено взаимодействие с воздушными силами и работа мобильных огневых групп, положительный опыт их применения и предложения по улучшению эффективности.

Кроме того, обсудили потенциал для улучшения эффективности системы ПВО благодаря будущим поступлениям западных систем противовоздушной обороны.

Ситуация в Черном море и "зерновой коридор"

Владимир Зеленский также заслушал доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в Черном море, российских попыток срыва свободного судоходства, в частности путем дистанционного минирования акватории. В ходе заседания были обсуждены шаги ВМС ВСУ по осуществлению противоминных мер, чтобы обеспечить безопасность "зернового коридора".

А командующий воздушным командованием "Юг" Дмитрий Карпенко проинформировал Зеленского о работе системы ПВО Одесщины, прикрытия с воздуха Одессу, инфраструктуры "зернового коридора" и бригад, ведущих боевые действия в рамках ОСУВ "Одесса".

Вручение наград украинским военным

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский вручил награды президента Украины "Крест боевых заслуг":

старшему солдату Николаю Бебке,

капитану Владимиру Гопкалу,

подполковнику Виталию Петрощуку.

Кроме того, глава государства вручил трем защитникам ордена Богдана Хмельницкого I и III степеней.

Напомним, 29 ноября Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Одесскую область.

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