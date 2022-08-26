Украинские военные показали, как уничтожили ЗПРК "Тунгуска" россиян: видео

Украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожают его технику. Так, защитники ударили по вражескому зенитному пушечно-ракетному комплексу "Тунгуска".

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникации ВСУ.

На ролике видно, как украинские военные обнаружили вражеский ЗПРК, после чего нанесли по нему удар.

"Великолепное видео уничтожение российской "тунгуски" от группировки войск "Харьков", — сообщили в Страткоме ВСУ.

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