Украинские военные показали, как в лесу захватили БТР с россиянами без единого выстрела: видео

Украинские защитники на одном из направлений ведения боевых действий искусно захватили в плен трех оккупантов. Бойцы украдкой пробрались к палатке захватчиков в лесу и без единого выстрела схватили россиян.

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.

На ролике заметно, что недалеко от оккупантов, спавших на момент прихода ВСУ, стоит вражеский БТР. Его украинские бойцы также успешно захватили.

Плен для оккупантов

В последнее время в плен в Украине попадают немало мобилизованных российских бойцов Так, на Харьковщине в плен ВСУ попали двое российских военных, которые успели повоевать в Украине всего два дня.

Россию обеспокоило большое количество заявок от военных, желающих сдаться в плен ВСУ. Поэтому генпрокуратура страны приняла решение блокировать работу украинского сайта "Хочу жить".

Заметим, что касается освобождения россиян из украинского плена, то РФ наиболее активно пытается вернуть офицеров и пилотов, направляя соответствующие запросы. А меньше всего – представителей терористической организации "ЛНР" и "ДНР".

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