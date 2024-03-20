Украинские военные показали уничтожение техники и бойцов РФ (видео)

Наши воины показали, как умеют эффективно взаимодействовать и координировать усилия.

ВСУ показали, как в очередной раз остановили штурм противника, уничтожив технику и личный состав. Поработали воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, 93-й ОМБр "Холодный Яр" и 52-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады. Кадры зафиксированы на Лимано-Купянском направлении.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские военные показали уничтожение техники и бойцов РФ

Ранее две ремонтно-эвакуационные машины РФ пытались вывезти с поля боя украинский Leopard 2 вблизи Тернов. Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" с помощью FPV-дронов остановили вражеские БРЕМ точными попаданиями в моторные отсеки.

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