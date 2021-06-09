Украинские военные покинули Афганистан (фото)

В состав Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Личный состав украинского национального персонала Миссии НАТО в Афганистане "Решительная Поддержка" вернулся в Украину.

Об этом в среду, 9 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Весь личный состав украинского национального персонала Миссии НАТО в Афганистане "Решительная Поддержка" вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня 2021 года рейсом самолета Воздушных сил ВС Украины Ил-76МД", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии.

В состав Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А; ведения инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживания взрывоопасных предметов; дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

Полученный опыт при выполнении задач Миссии НАТО "Решительная поддержка" украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в оборонном ведомстве.

Между тем стало известно, что вывод войск США из Афганистана завершен на более чем 50%. Почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и в полной координации с союзниками.

Новости мира: США начали выводить свои войска из Афганистана

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