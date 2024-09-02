Украинские военные получат новейшую киберзащиту — Минобороны

Министерство обороны нашло решение для защиты личных мобильных устройств военнослужащих. Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

Эта технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет.

"После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям. Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 разработаны сугубо под нужды войны", — говорится в сообщении заместителя министра.

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

По словам Екатерины Черногоренко, подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

Напомним, в приложении "Резерв+" появятся новые функции, позволяющие внедрить онлайн рекрутинг, а также получить три типа отсрочок.

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