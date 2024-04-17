Украинские военные получили партию РЭБ-систем: Федоров рассказал детали

РЭБ ближнего действия точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации.

Украинские военные получили две тысячи единиц РЭБ-систем ближнего действия. Они будут защищать Силы обороны, позиции, бронетехнику и автомобили для эвакуации.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, РЭБ ближнего действия, в частности окопный, точечно защищает военных и их позиции, бронетехнику, автомобили для эвакуации. Он глушит российские FPV-дроны, дроны-сбрасыватели и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сбереженных жизней и единиц техники.

“До полномасштабной войны в Украине не было никакой разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1, эта сфера начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта. Большую часть закупленного РЭБ Генштаб уже распределил и передал военным на самые горячие участки фронта”, — рассказал Михаил Федоров.

Он также добавил, что стратегическая задача сейчас — чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, нуждающаяся в защите РЭБ, его получила.

Напомним, что путинская армия пытается прорвать украинскую оборону и зайти в Часов Яр.

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