Украинские военные получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe: подробности

Компания-производитель Terminal Autonomy показала беспилотники AQ 400 Scythe, которые передали Силам обороны.

Соответствующие фото появились на странице производителя.

Сейчас компания имеет начальную производственную мощность в 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц. Однако в перспективе она планирует увеличить это количество до 500 единиц.

"Terminal Autonomy с гордостью сообщает, что мы успешно завершили закупку для боевого развертывания нашей системы AQ 400 Scythe. С начальной производственной мощностью в 100 единиц и планами масштабирования до 500 единиц ежемесячно мы расширяем пределы стратегической войны", — сообщили в компании.

Беспилотник AQ 400 Scythe/Фото: Terminal Autonomy

Беспилотник AQ 400 Scythe/Фото: Terminal Autonomy

Что известно о беспилотнике AQ 400 Scythe

AQ-400 Scythe – это дальнобойный беспилотник-камикадзе. Разработчик заявляет, что дальность полета составляет 750 км. Беспилотник можно запускать из короткой взлетной полосы или из катапульты.

Характеристики дрона: взлетная масса – 100 кг, из них 32 кг – полезная нагрузка, которая может быть увеличена до 70 кг путем уменьшения дальности полета. Размах крыльев – 2,3 м, крейсерская скорость – 144 км/ч.

Проект беспилотника-камикадзе AQ-400 Scythe был представлен еще весной этого года. Особенностью этого беспилотника является быстрая уборка, возможность массового производства и низкая себестоимость.

По данным Defence Blog, Terminal Autonomy получает компоненты для производства беспилотников-камикадзе в различных небольших компаниях и инженерных группах, специализирующихся на производстве беспилотных платформ.

Хотя компания закупает определенные компоненты за пределами Украины, в первую очередь она дает приоритет максимальной локализации производства в пределах Украины.

Напомним, ранее Украина создала военно-морской дрон, многоцелевую платформу Sea Baby, которую успешно использует. В частности, "морским малышом" поразили Крымский мост и нанесли поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителя.

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