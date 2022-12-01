Украинские военные получили право на отпуска во время военного положения

Продолжительность отпуска для военнослужащих не может превышать 10 суток без учета времени, потраченного на дорогу.

В четверг, 1 декабря, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В соответствии с принятым законом, во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Продолжительность каждого из указанных отпусков не может быть больше 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

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Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, украинские военные, ежедневно дающие отпор российским оккупантам, на передовой сейчас нуждаются в теплой одежде и средствах обогрева.

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