Украинские военные попали четыре 4 позиции ПВО врага и 3 места скопления живой силы, вооружения и техники

Вражеская авиация дважды атаковала украинские позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Украинские авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах .
Украинским ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.
Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня «Ураган», их младшего брата – «Града» и старшего – тяжелой огнеметной системы «Сонцепек», станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35- ной армии.
При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа «Орлан-10».
Война с Россией
Журнал The Times со ссылкой на британскую разведку сообщил, что ВСУ могут выйти на границы 23 февраля 2022 уже к Рождеству.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что война не закончится до конца 2022 года, однако будет продолжаться не годами, а месяцами.
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