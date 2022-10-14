Украинские военные попали четыре 4 позиции ПВО врага и 3 места скопления живой силы, вооружения и техники

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Украинские авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах .

Украинским ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

Результатами стало уничтожение двух реактивных систем залпового огня «Ураган», их младшего брата – «Града» и старшего – тяжелой огнеметной системы «Сонцепек», станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35- ной армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа «Орлан-10».

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