Украинские военные поразили месторасположение Росгвардии в Херсоне

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражен местоположение Росгвардии в Херсоне, подавлен один из опорных пунктов противника в районе Давыдова Брода.

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Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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