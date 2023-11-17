Украинские военные предупредили о движении трех групп вражеских беспилотников: не пренебрегайте воздушной тревогой

В ночь на 17 ноября вражеские беспилотники снова атаковали Украину.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о трех группах вражеских беспилотников.

в Хмельницкой области, курс на север/северо-западный (предположительно Староконстантинов)4

в Днепропетровской области, курсом на запад (Кривой Рог/Кропивницкий);

в Днепропетровской области (между Днепром и Павлоградом) курсом на север.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что на территории Одесской области работает ПВО.

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