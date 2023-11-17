Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные предупредили о движении трех групп вражеских беспилотников: не пренебрегайте воздушной тревогой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные предупредили о движении трех групп вражеских беспилотников: не пренебрегайте воздушной тревогой

Беспилотники в течение ночи кружат по Украине / Фото: ТСН.ua

Вражеские беспилотники продолжают двигаться по Украине.

В ночь на 17 ноября вражеские беспилотники снова атаковали Украину.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о трех группах вражеских беспилотников.

  • в Хмельницкой области, курс на север/северо-западный (предположительно Староконстантинов)4
  • в Днепропетровской области, курсом на запад (Кривой Рог/Кропивницкий);
  • в Днепропетровской области (между Днепром и Павлоградом) курсом на север.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что на территории Одесской области работает ПВО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
273
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация