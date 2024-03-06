Украинские военные предупредили о применении враждебной баллистики

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 6 марта 2024 года Украины донимают не только вражеские беспилотники, но и баллистика.
Воздушные Силы ВСУ, кроме информации о вражеских дронах, заявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Позже они предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что в Киевской области работают силы ПВО.
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