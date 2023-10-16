Украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность – сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Также воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Херсонской областях и в автономной республике Крым.

"Ракета в Сумской области, движется в западном направлении. Ракета в Полтавской области, движется в сторону Миргорода", — позже предупредили украинские военные.

"Черкасская Кировоградская, Днепропетровская области — ракетная опасность!" — также позже сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"Днепр – в укрытие!", — уточнили в ВС ВСУ.

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