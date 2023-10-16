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Украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1744
Время на прочтение
1 мин
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Украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях

Какие украинские области "покраснели" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Черниговская, Сумская, Полтавская области – ракетная опасность – сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Также воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской, Херсонской областях и в автономной республике Крым.

"Ракета в Сумской области, движется в западном направлении. Ракета в Полтавской области, движется в сторону Миргорода", — позже предупредили украинские военные.

"Черкасская Кировоградская, Днепропетровская области — ракетная опасность!" — также позже сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"Днепр – в укрытие!", — уточнили в ВС ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1744
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