Украинские военные предупредили о вражеской авиации на юго-восточном направлении

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом идет речь в социальных сетях.
"Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры.
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