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Украинские военные предупредили о вражеской авиации на юго-восточном направлении

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Украинские военные предупредили о вражеской авиации на юго-восточном направлении

Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом идет речь в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры.

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