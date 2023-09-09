Украинские военные предупредили о вражеской авиации на юго-восточном направлении

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом идет речь в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры.