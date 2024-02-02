Украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников

Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Также:

БПЛА из Кировоградской области в Днепропетровской (курс восточный);

БпЛА из Николаева в Кировоградскую область (курс северный);

БпЛА из Николаева в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

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