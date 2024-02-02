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Украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников

Украинские военные предупредили о вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и движении беспилотников

Есть угроза применения авиационных средств поражения. / Фото: Associated Press

Началась очередная тревожная ночь для украинцев.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Также:

  • БПЛА из Кировоградской области в Днепропетровской (курс восточный);
  • БпЛА из Николаева в Кировоградскую область (курс северный);
  • БпЛА из Николаева в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

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