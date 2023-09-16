Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения баллистического вооружения

В Украине в ночь на 16 сентября 2023 года по областям распространяется воздушная тревога.

В частности, Воздушные Силы ВСУ предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения.

Также существует угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях.

Соответственно, в значительном количестве областей объявлена воздушная тревога.