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Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения баллистического вооружения

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации и угрозе применения баллистического вооружения

По Украине ширится воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Для украинцев началась очередная неспокойная ночь.

В Украине в ночь на 16 сентября 2023 года по областям распространяется воздушная тревога.

В частности, Воздушные Силы ВСУ предупреждают об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения.

Также существует угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях.

Соответственно, в значительном количестве областей объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
393
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