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Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации на восточном направлении

Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации на восточном направлении

В Харьковской области звучит воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью тактической вражеской авиации на восточном направлении.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

Воздушная тревога объявлена в Луганской области и автономной республике Крым.

Напомним, что тем временем в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

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