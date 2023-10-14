Украинские военные предупредили об активности вражеской авиации: позаботьтесь о собственной безопасности

В очередной раз за ночь раздается воздушная тревога.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие".
Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях и в автономной республике Крым.
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
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