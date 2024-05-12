Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", – говорится в сообщении.

Позже украинские военные добавили, что есть активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Воздушная тревога объявлена в ряде украинских областей.

"Угроза пуска КАБ/КАР "Х-59"" – добавляют в мониторинговых каналах.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

"Жители Харьковской области не покидайте укрытие – риск ударов враждебными КАБ", – добавил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова. В минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.