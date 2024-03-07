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Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Позаботьтесь о близких / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Она связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Также состоялись пуски управляемых авиационных бомб в Харьковскую область.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены в результате атаки беспилотников.

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