Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", – говорится в сообщении.
В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, что по Украине движется ряд вражеских дронов: куда летят беспилотники.
Добавим, что утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.
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