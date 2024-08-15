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Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении

Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", – говорится в сообщении.

В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что по Украине движется ряд вражеских дронов: куда летят беспилотники.

Добавим, что утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.

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