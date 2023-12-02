Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря

Находитесь в укрытиях.
В части украинских областей объявлена воздушная тревога.
"Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие – предупредили в Воздушных Силах ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Это очередная воздушная тревога в ночь на 2 декабря.
Напомним, что в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра раздались взрывы.
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