Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря

В части украинских областей объявлена воздушная тревога.

"Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие – предупредили в Воздушных Силах ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Это очередная воздушная тревога в ночь на 2 декабря.

Напомним, что в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра раздались взрывы.

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