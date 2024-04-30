Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря

Находитесь в укрытиях.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Ранее сообщалось, что кафиры попали в здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или "замок Гарри Поттера". Пока там почти сгорела кровля.
В результате удара российских оккупантов по Одессе погибли четыре человека и собака. По меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
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