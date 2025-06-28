Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации

Российский самолет / © Associated Press

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В ночь на 28 июня 2025 года в Украине зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .

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