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- Украина
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Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации
Россияне продолжают подвергать опасности мирные украинские города.
В ночь на 28 июня 2025 года в Украине зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.
Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .