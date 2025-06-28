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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1215
Время на прочтение
1 мин

Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации

Россияне продолжают подвергать опасности мирные украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российский самолет

Российский самолет / © Associated Press

В ночь на 28 июня 2025 года в Украине зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

  • Угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .

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Дата публикации
Количество просмотров
1215
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