Украинские военные предупредили об угрозе применения врагом баллистики

В ночь на 10 января 2024 года в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога.

В частности она прозвучала в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

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Также мониторинговые каналы сообщили о серии взрывов в Покровском на Донбассе.

Напомним, что в результате обстрела Харькова поврежден детский оздоровительный центр.

Ранее в ОВА рассказали, что российские кафиры начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

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