Украинские военные предупредили об угрозе применения врагом баллистики

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 10 января 2024 года в ряде областей на юге Украины была объявлена воздушная тревога.
В частности она прозвучала в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
Также мониторинговые каналы сообщили о серии взрывов в Покровском на Донбассе.
Напомним, что в результате обстрела Харькова поврежден детский оздоровительный центр.
Ранее в ОВА рассказали, что российские кафиры начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области.
Читайте также:
- В Харькове оккупанты обстреляли детскую железную дорогу — подробности
- "Они там перегруппировываются": генерал о возможности наступления РФ на Харьков
- Власти Харьковщины обратились к людям с тревожным предупреждением: что известно