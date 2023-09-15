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Украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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Украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом говорилось в ответном сообщении.

"Угроза применения авиационного вооружения!", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о том, что нескольким украинским областям угрожают вражеские беспилотники.

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Дата публикации
Просмотры
176
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