Украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом говорилось в ответном сообщении.

"Угроза применения авиационного вооружения!", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о том, что нескольким украинским областям угрожают вражеские беспилотники.