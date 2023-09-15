Украинские военные предупредили об угрозе вражеской авиации на юго-восточном направлении

Находитесь в укрытиях.
Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом говорилось в ответном сообщении.
"Угроза применения авиационного вооружения!", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях. Находитесь в укрытиях.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о том, что нескольким украинским областям угрожают вражеские беспилотники.
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