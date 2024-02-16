Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
В ночь на 16 февраля 2024 года украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Также в Харьковской области снова объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы предупреждают о пусках КАБ/ФАБ в районе Купянска Харьковской области.
"Находитесь в укрытии", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждают о ракетах в направлении Миргорода и Харькова.
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