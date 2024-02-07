Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Новая группа "шахедов" на севере Херсона двигаются на Днепропетровщину.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
- Несколько групп "шахедов" двигаются вдоль границ Николаевской и Одесской областей на северо-запад.
- Группа "шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины идет на Полтавщину.
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке!
"Есть угроза применения авиационных средств поражения", – говорится в сообщении.
Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
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