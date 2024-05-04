Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юге.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже в ВС ВСУ предупредили об опасности и для юга.

В части украинских областей объявлена воздушная тревога.

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Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, командующий Сухопутными войсками рассказал о планах россиян по захвату Харькова или Сум. Но удастся ли им собрать необходимые для этого силы, пока неизвестно.

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