Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке

Находитесь в укрытиях.
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юге.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже в ВС ВСУ предупредили об опасности и для юга.
В части украинских областей объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, командующий Сухопутными войсками рассказал о планах россиян по захвату Харькова или Сум. Но удастся ли им собрать необходимые для этого силы, пока неизвестно.
Читайте также: