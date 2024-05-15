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Украинские военные предупреждают об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения

Украинские военные предупреждают об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Началась тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 15 мая 2024 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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