Украинские военные предупреждают об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения

Началась тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 15 мая 2024 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.
Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.
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