Украинские военные предупреждают об угрозе применения вражеских авиационных средств поражения

В ночь на 15 мая 2024 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

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Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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