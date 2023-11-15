Украинские военные продвигаются северо-западнее Вербового — аналитики

Украинские войска 14 ноября 2023 провели наступательные действия на западе Запорожской области и подтвердили наступление.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались северо-западнее Вербового (10 км восточнее Роботиного).
Об этом информирует Институт исследования войны – ISW.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).
Несколько российских источников утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Роботино) и к северу и северо-западу от Вербового.
Один российский военный блоггер утверждал, что части российского 1430-го полка (якобы состоял из мобилизованных из Московской области), 291-го и 70-го мотострелковых полков (оба 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) атаки вдоль линии Пятихатки-Роботино-Вербовое (от примерно 25 км северо-западнее Роботиного до 10 км восточнее Роботиного).
Напомним, ранее специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали слова главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине. По их мнению, они более четко очерчивают соображения Залужного относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для этого издания The Economist.
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