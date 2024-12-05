Украинские военные провели удачный контрштурм в Донецкой области: что известно

Наши бойцы великие молодцы, ведь им противостоит огромная группировка войск РФ.

В поселке Нелиповка Донецкой области украинские военные провели удачный контрштурм. В отличие от Торецкой, в поселке есть больше возможностей использовать технику.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказала Анастасия Бобовникова, представитель оперативно-тактической группировки Луганск.

Наши воины сдерживают врага и не дают ему прорываться довольно продолжительное время. Более того, они могут проводить собственные штурмовые действия.

"Это уже неоднократный случай, когда ребята производили успешные контратакующие действия", — отметила Бобовникова.

Напомним, российские захватчики продолжают штурмовать город Торецк в Донецкой области и прибегают к тактике "забрасывания мясом" противника.

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