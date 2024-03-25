Украинские военные пытаются не дать окружить Серебрянский лес в Луганской области

Противник начал штурмовать Серебрянское лесничество с конца лета 2022 года.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко «Буревой» находится на позициях в этом лесу почти полгода.



В настоящее время луганское лесничество под постоянными обстрелами авиации и артиллерии россиян.

Однако из-за неспособности прорвать здесь линию обороны украинских сил сегодня оккупант сосредотачивает внимание на самой Белогоровке и выше по фронту в Тернах, пытаясь взять лес в окружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наткнулись на вражеский СЕКРЕТ в Серебрянском лесу! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН по охоте на российскую ДРГ

Напомним, медикиня, прошедшая российский плен, обратилась к украинцам.

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