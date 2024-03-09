Украинские военные расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

За последние сутки россияне не проводили штурмовых действий, однако обстреливали из артиллерии и минометов, в частности в районе Крынок.

"Наши воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра", — говорится в сообщении.

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На юге Украины идет контрбатарейная борьба.

"Оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней решились направить управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок", — добавили в ВСУ.

Напомним, русские войска обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области. Погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, ранены.

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