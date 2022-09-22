Украинские военные сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136: фото

Во вторник, 21 сентября, украинские военные сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ.

"Это двигатель одного из иранских дронов Shahed-136, которого сбили вчера. Размером с движок "Явы", двухколесной мечты байкеров эпохи позднего "совка", — говорится в сообщении.

фото / СтартКом ЗСУ

В СтратКоме рассказали о принципе работы иранских беспилотников.

"Несколько замечаний по работе этих БПЛА от бойцов ПВО. "Shahed'ы" действуют парами, один ниже, второй выше. Если первый сбивают, на цель заходит второй. В случае, если первый "пройдет" сквозь щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует", — говорится в сообщении.

Напомним, дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

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