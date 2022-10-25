Украинские военные сбили "шахида" из стрелкового оружия и приземлили три Ка-52

Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе – беспилотный шпион типа «Орлан-10» был уничтожен при выполнении коварной задачи.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

4 раза вражеская авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии столкновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52.

Попытка применения дрона-камикадзе по нашим позициям в Херсонском районе также потерпела неудачу от стрелкового оружия наших отважных воинов. Shahed-131 приземлен без реализации функции назначения и передан на изучение специалистам.

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Атака беспилотников

На днях кроме ракетных ударов РФ начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.

Украинские дипломаты призвали Тегеран не поставлять РФ оружие. В дипучреждении пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии. Иран цинично отрицает информацию о том, что они передали России дроны, которыми кафиры убивают украинцев.

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