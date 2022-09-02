Украинские военные сбили в Николаевской области вражеский беспилотник "Картограф": фото

Сбитый беспилотник россиян оборудован камерами с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.

Сегодня, 2 сентября, около 09:00 украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник "Картограф" в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

"Почти ежедневно рашисты пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно привлекая БпЛА оперативно-тактического уровня различных модификаций. Так, 2 сентября, в небе над Николаевщиной зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", – говорится в сообщении.

Беспилотник оборудован камерами с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.

Напомним, в четверг, 1 сентября, российские войска бомбили Николаевщину 500-килограммовыми авиабомбами и выпустили ракету из истребителя Су-35.

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