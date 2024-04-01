Украинские военные сообщили о плохом месяце для Черноморского флота России: какие корабли повреждены

Украинские военные рассказали о плохом месяце для Черноморского флота России.

В частности, об этом информируют Силы обороны юга в сообщении в соцсетях.

Например, затонул:

Сторожевой корабль "Сергей Котов"

Повреждены:

ПДК "Константин Ольшанский";

Разведывательный корабль "Иван Хурс";

ПДК "Ямал";

ПДК "Азов".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:"ОЛЬШАНСКИЙ", ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ! ВСУ поразили корабль ЧФ РФ, когда-то принадлежавший Украине!

Напомним, 24 марта Силы обороны Украины поразили российские десантные корабли "Азов" и "Ямал" в оккупированном Севастополе.

Впоследствии в ВМС сообщили, что в тот же день украинскими силами были поражены также разведкорабль "Иван Хурс" и ВДК "Константин Ольшанский". Последний, кстати, РФ похитила у Украины в 2014 году после аннексии Крыма.

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