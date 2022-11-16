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Украинские военные сообщили США о попытке перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше — CNN

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Украинские военные сообщили США о попытке перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше — CNN

Фото: Associated Press

Украина сообщила США о том, что перед ударом в Польше пыталась сбить летящую в том направлении российскую ракету. По всей вероятности, эта информация стала основой для предварительной оценки ситуации Штатами.

Американский чиновник заявил, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи места нанесения удара в Польше.

Об этом сообщает CNN.

"Украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места ракетного удара в Польши, прежде чем он был нанесен", — сообщил неназванный американский чиновник.

Неизвестно точно, является ли эта ракета ПВО той, которая ударила по территории Польши, однако именно эта информация, скорее всего, дала США возможность предварительно оценить ситуацию.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и уже готова их передать для совместного расследования. Он заявил, что просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

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Дата публикации
Просмотры
1441
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