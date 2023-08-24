Украинские подразделения совершили высадку в Крыму: в ГУР рассказали о спецоперации

Утром 24 августа украинские подразделения совершили высадку в рамках спецоперации во временно аннексированном Крыму — произошло сражение с участием плавательных средств и авиации.

Этот факт подтвердил Общественному представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — подчеркнул он, не сообщая больше деталей.

Проект "Крым.Реалии" написали, что около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники. Кроме того, наши источники в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации", — говорится в сообщении.

Мыс Тарханкут на карте: Google

Стоит отметить, что это тот же мыс, где была уничтожена российская система С-400 "Триумф".

По информации СМИ, в Маяке стоит база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкуте есть радиолокационный узел РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2. По периметру расположены позиции для ПВО.

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