Украинские подразделения совершили высадку в Крыму: в ГУР рассказали о спецоперации

Все задачи в рамках спецоперации выполнены, рассказали в разведке.
Утром 24 августа украинские подразделения совершили высадку в рамках спецоперации во временно аннексированном Крыму — произошло сражение с участием плавательных средств и авиации.
Этот факт подтвердил Общественному представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — подчеркнул он, не сообщая больше деталей.
Проект "Крым.Реалии" написали, что около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.
"С 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили нам местные источники. Кроме того, наши источники в украинской разведке подтвердили, что в этом районе произошло сражение с участием плавсредств и авиации", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это тот же мыс, где была уничтожена российская система С-400 "Триумф".
По информации СМИ, в Маяке стоит база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на Тарханкуте есть радиолокационный узел РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2. По периметру расположены позиции для ПВО.
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