Украинские военные удержали города, где велись ожесточенные бои: список

Города не позволили захватить.

Прошлая ночь была очень тяжелой для Украины, но выстояли.

Ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных Сил Украины и граждан. На Берестейке была уничтожена колонна РФ.

В Васильке бой, который длился всю ночь, закончился победой наших войск.

Оккупанты прорвались в Николаев, но атаку отбили. По состоянию на утро 26 февраля в городе – тишина.

В Новой Каховке ночь прошла спокойно, но взрывы были слышны каждые один, два часа. Раздаются они и сейчас.

Чернигов под контролем Вооруженных Сил, россияне понесли большие потери, чем наши военные.

Город Мелитополь в Запорожской области находится в окружении. Рядом с городом продолжаются бои.

Кроме того, вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников. Его сбили.