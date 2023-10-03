Украинские военные удерживают позиции под Роботино – ISW

Украинские силы незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области на фоне продления контрнаступательных операций на западе Запорожской области и вблизи Бахмута 2 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Новомайорского (18 км юго-восточнее Вейлки Новоселки).

Об этом пишет ISW.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бахмутском направлениях.

ISW обновляет свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Роботиного (13 км к югу от Орехова) в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября. Географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, отразили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия в Западной Запорожской области, но не продвинулись 2 октября. Российские военные блоггеры заявляли, что украинские войска тщетно атаковали вблизи Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и Роботиного.

Российский источник утверждает, что украинские силы проводят ежедневные наступательные действия к северо-востоку от Роботиного.

1 октября ISW оценила, что украинские войска потеряли позиции юго-западнее Роботиного во время контратак России между 13 и 30 сентября. Однако ISW обновляет нашу оценку на основе новых видеоматериалов, опубликованных 2 октября, и спутниковых снимков, указывающих на то, что украинские силы все еще удерживают эти позиции и удерживают их примерно с 12 по 17 сентября.

Российские войска вели наступательные действия в западной Запорожской области, но не продвинулись 2 октября. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска без успеха атаковали к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Российские военные блоггеры также утверждали, что российские силы неудачно атаковали вблизи Вербового.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина постепенно берет Крым под огневой контроль. Удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну.

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