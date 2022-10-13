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Украинские военные уничтожили 36 россиян, танки и 4 вертолета

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Украинские военные уничтожили 36 россиян, танки и 4 вертолета

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинская авиация отработала 14 ударов по развертыванию систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.

Об этом сообщает спикер ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

По подтвержденным данным известно, что враг потерял 36 россиян, танк, 2 топливозаправщика, 2 единицы автобронетехники, 3 артсистемы большого калибра,

4 вертолета и 5 складов с боеприпасами. Окончательные потери дознаются.

Атаки дронами-камикадзе продолжаются по всей Украине. 4 таких беспилотника сбиты над Виннитчиной, еще 1 – над Черкасщиной.

Напомним, что на юге ранее украинские военные выполнили 300 огневых задач и уничтожили 23 россиян.

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Дата публикации
Просмотры
1901
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