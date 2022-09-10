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Украинские военные уничтожили 75 россиян и 9 танков

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Украинские военные уничтожили 75 россиян и 9 танков

Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач.

В частности – по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

По подтвержденным результатам армия сократилась на 75 россиян, 9 танков Т-72, 2 гаубицы «Мста-Б», 8 единиц автобронетехники.

В Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.

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